Tutto pronto per i match domenicali della 27esima giornata del campionato di Serie B. In campo anche Catanzaro e Cosenza, rispettivamente contro Spezia e Palermo. Le aquile vogliono proseguire la striscia positiva e prendersi il quarto posto dopo la sconfitta casalinga della Cremonese, i lupi devono provare a tenere accesa l’ultima fiammella di speranza.

Caserta pensa ad Antonini titolare, La Mantia favorito su Biasci

Antonini rientra a pieno ritmo e potrebbe prendere il posto di Brighenti, sta a mister Caserta scegliere se cambiare una pedina nel reparto difensivo che finora ha comunque fatto più che bene. La Mantia nettamente favorito su Biasci viste le prestazioni incolore del 28 giallorosso. Confermatissimo a centrocampo Pagano.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti (Antonini), Scognamillo, Bonini; Situm, Pompetti, Petriccione, Pagano, Quagliata; Iemmello, La Mantia (Biasci).

Cosenza con Garritano dietro Mazzocchi e Artistico, che stringe i denti

Nel 3-4-1-2 provato in settimana da mister Alvini, davanti a Micai, potrebbe esserci il rilancio sia di Venturi che di Sgarbi. Probabilmente a discapito di Hristov e Dalle Mura. Con Caporale confermato invece a sinistra. Sulla fasce Ricciardi dovrebbe ancora scendere in campo a destra, mentre dall’altro lato occhio a Cimino, dato in gran spolvero. Il classe 2004 potrebbe spuntarla su D’Orazio e Ricci.

Al centro invece Gargiulo certo di una maglia. Al suo fianco ballottaggio tra Charlys e Kourfalidis con Kouan che questa volta dovrebbe partire dalla panchina. Garritano giocherà sulla trequarti. Mentre in prima linea Mazzocchi dovrebbe essere affiancato da Artistico che, seppur non al meglio, stringerà i denti e sarà della partita.

COSENZA (3-4-1-2): Micai; Sgarbi, Venturi, Caporale; Ricciardi, Gargiulo, Charlys (Kourfalidis), Cimino (D’Orazio); Garritano; Mazzocchi, Artistico (Fumagalli).