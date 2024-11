Dopo una straordinaria Serie B 2022-2023, che aveva visto una media di spettatori di circa 9.900 affollare gli stadi, il campionato 2023-2024 ha mantenuto vivo quell'entusiasmo. Con una media finale di circa 9.100 spettatori, la regular season che si è conclusa venerdì scorso ha superato le aspettative. Al comando della graduatoria c'è la Sampdoria: in 19 partite i blucerchiati hanno portato sugli spalti del Marassi una media di 22.840 spettatori a gara. Sul podio anche Palermo (22.717) e Bari (14.366).

Il pubblico è sempre stato un elemento dinamico, influenzando il corso delle partite del torneo cadetto. Molte squadre hanno cercato di sfruttare il sostegno dei propri tifosi per ottenere vantaggio in casa. La partita più seguita della scorsa stagione è stata Palermo-Como che ha attirato 31.211 spettatori al Barbera.

I numeri al Marulla e al Ceravolo

Al Marulla di Cosenza la sfida che ha visto più spettatori è stata quella che ha messo di fronte i lupi con il Catanzaro: il derby tra rossoblù e giallorossi ha chiamato a raccolta (ufficialmente) ai piedi della Sila 18.125 spettatori, anche se sugli spalti del San Vito non è da escludere che lo scorso 3 marzo siano stati 20mila i supporter presenti. Al Ceravolo di Catanzaro, invece, è il match che le Aquile hanno disputato contro il Parma quello con più spettatori: in 14.650 hanno assistito lo scorso 17 settembre 2023 al 5-0 dei ducali in casa dei giallorossi. A ruota con poco meno di 14mila tifosi il derby contro il Cosenza: sugli spalti dell'impianto catanzarese furono 13.382 i tifosi delle due squadre presenti. In occasione dei due derby da considerare anche le limitazioni che, sia all'andata che al ritorno, hanno consentito l'accesso nel settore ospiti del Ceravolo e del Marulla solo ai possessori di "tessera del tifoso".

La classifica definitiva

Sampdoria 22.840 Palermo 22.717 Bari 17.366 Parma 13.441 Catanzaro 10.377* Modena 10.066 Reggiana 9.785 Cremonese 9.300 Spezia 7.232* Ascoli 7.075 Pisa 7.017 Cosenza 6.924 Venezia 6.710 Como 6.012 Brescia 6.006 Ternana 5.142 Lecco 4.140 Sudtirol 3.890 Cittadella 3.874 Feralpisalò 2.030

* Media per gare giocate nel proprio impianto: Catanzaro e Spezia avevano iniziato la stagione in campo neutro.