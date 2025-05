Previsti tempi lunghi ed attesa snervante per campani e liguri che, molto probabilmente, si sfideranno nello spareggio salvezza

In attesa di capire quello che succederà dopo la probabile penalizzazione di 4 punti che verrà comminata al Brescia, che in questo modo sarà condannato alla retrocessione, ci sarà poi, quasi certamente, un playout da disputare. Ovvero quello tra la Sampdoria e la Salernitana.

Le possibili date

È presumibile che il giudizio possa arrivare entro fine mese. Ma a quel punto non si potrebbe giocare immediatamente dopo, in considerazione degli impegni con le nazionali che vedranno convocati diversi calciatori di Sampdoria e Salernitana. Nel frattempo, quasi certamente, il Brescia avrà presentato appello. A quel punto ci sono due ipotesi. Giocare prima o dopo l’esito del ricorso. Se si dovesse giocare prima, considerando andata a Genova e ritorno a Salerno, le date sarebbero quelle del 12 e del 18 giugno. Se si dovesse attendere la parola dei giudici, la sfida in campo slitterebbe addirittura al 19 e 24 giugno.