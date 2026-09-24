Altri due punti di penalizzazione per la Juve Stabia, da scontare nella stagione in corso. Lo ha deciso il Tribunale Federale Nazionale in relazione alla mancata produzione, dopo la cessione del 100% del capitale della società alla neocostituita Stabia Capital Srl, della documentazione relativa ai requisiti di onorabilità e solidità finanziaria, oltre alla copia dell'atto attraverso il quale è avvenuta l'acquisizione del 17 aprile 2026.

Con questa nuova sanzione, la Juve Stabia sale a quattro punti complessivi di penalizzazione e scende a quota uno in classifica. I campani occupano ora il penultimo posto della Serie B, davanti alla sola Carrarese, anch'essa a un punto ma con una differenza reti peggiore. Cambia quindi anche la situazione nella parte bassa della classifica. Il Catanzaro resta a quota 3 punti e al diciottesimo posto, con un bilancio di una vittoria e quattro sconfitte nelle prime cinque giornate. I giallorossi hanno realizzato cinque reti e ne hanno subite nove e precedono di due punti Juve Stabia e Carrarese.