Steso il Perugia. Dopo la rete ospite nel primo tempo, i ragazzi di mister Drago hanno capovolto il risultato nella ripresa. Clamoroso l'autogol di Secco

CROTONE – Dopo sette giornate, torna al successo il Crotone. I rossoblù spezzano l'astinenza da vittorie nel match casalingo contro il Perugia. Una sfida incredibile in termini di spettacolo. Ospiti in vantaggio al 44' grazie ad una clamorosa papera del portiere Caio Secco che, sul retropassaggio di Gigli, non addomestica bene il pallone e regala il gol grifoni. Autorete che permette al Perugia di chiudere il primo tempo sull'1-0. Nella ripresa, prima arriva il pareggio di Torregrossa al 59'. Venti minuti dopo l'attaccante rossoblù si procura anche il rigore che De Giorgio trasforma nel controsorpasso.