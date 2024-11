Un match difficoltoso a causa del vento fortissimo che spesso ha reso imprevedibile la traiettoria del pallone. Proprio per il vento che ha fatto sollevare anche i cartelloni pubblicitari, per precauzione, i tifosi in gradinata sono stati spostati nella tribuna laterale. Nonostante il clima, le formazioni sono scese in campo con determinazione. I biancorossi, dopo la vittoria contro il Carpi, hanno cercato disperatamente di mettere punti nel carniere per consolidare la propria posizione in zona play- off e continuare la marcia in campionato. Dall'altra parte la formazione di Braglia aveva comunque bisogno di ossigeno per restare ancorata a metà classifica che ha raggiunto grazie ai buoni risultati degli ultimi mesi. Insomma è stato un match molto combattuto dove le motivazioni sono state alte per entrambe le contendenti in campo. La formazione di Braglia però ha giocato decisamente con grande piglio ed il Perugia ha fatto fatica a trovare occasioni importanti e favorevoli. Il momento favorevole per la squadra calabrese arriva al 16'pt: rigore per il Cosenza determinato da una follia di Moscati su Mungo. Al 17'pt: il Cosenza è in vantaggio con Bruccini. Dal dischetto il giocatore rossoblù non sbaglia e trafigge Gabriel per la rete del vantaggio. Al 90+6'st: finisce la gara con la vittoria del Cosenza. Terzo ko interno del Perugia invece che frena moltissimo la sua corsa in chiave play-off.