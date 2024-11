Ancora una sconfitta, la settima in campionato, per gli Squali che al "Curi" vengono puniti da un gol per tempo, La classifica a questo punto si fa davvero preoccupante

La tredicesima giornata del campionato di Serie B porta al Crotone la settima sconfitta stagionale, la quarta nelle ultime cinque partite. Al Curi, il Perugia affonda ancora di più gli squali con un gol per tempo. Lisi nella prima frazione di gioco, Matos nel secondo tempo.

La partita

In avvio di match si viaggia sul filo dell'equilibrio. La prima occasione è di marca pitagorica: al 12esimo ci prova Borello ma la sua conclusione imprecisa. I padroni di casa vanno alla conclusione al 14' con Matos che colpisce di testa dopo una bella azione corale: Festa controlla senza problemi. Il canovaccio del match vede il Crotone difendersi e il Perugia attaccare: il risultato però non si sblocca.

Errore di Molina: vantaggio Perugia

Il gol dei padroni di casa arriva al 36'. Ingenuità difensiva di Molina che consente al duo Santoro-De Luca di creare il corridoio giusto per Lisi: il giocatore umbro controlla e finalizza battendo Festa. Conclusione potente e abbastanza angolata per il gol dell'1-0. Il primo tempo si chiude sostanzialmente qui.

Secondo tempo

Nel secondo tempo il Perugia cerca di addormentare la partita, quasi a volersi accontentare del minimo vantaggio. Il Crotone non riesce a trovare la giusta reazione ed è poco incisivo. Prima occasione di Burrai: tiro dalla distanza su calcio di punizione con Festa che blocca il pallone. Al 3' errore difensivo di Paz, bravo ancora Festa in uscita a rimediare all'errore dei proprio compagno di squadra. Ancora Perugia in avanti al 12': Matos sale come un treno sulla destra e mette in mezzo per De Luca, conclusione deviata dalla difesa pitagorica.

Il Crotone alza il baricentro e prova a riversarsi in avanti: ci prova prima Estevez con un calcio di punizione battuto dalla destra che finisce alto, poi Oddei cerca l'azione sulla corsia destra ma la difesa perugina è attenta. Al 34' cross per Oddei che colpisce di testa ma la difesa del Perugia si salva con l'uscita del portiere.

Il Perugia chiude i conti

A quattro minuti dal termine Molina perde un pallone sanguinoso a centrocampo, Segre avanza sulla destra e mette in mezzo un bel pallone per Matos che anticipa di netto Canestrelli e batte Festa: primo gol in campionato per il brasiliano e 2-0 Perugia. È il gol che spegne le speranze del Crotone e chiude definitivamente la partita.

Il tabellino

Perugia (3-5-2): Chichizola; Sgarbi, Angella (Curado 42′), Dell’Orco; Falzerano (Ferrarini 74′), Segre, Burrai (Kouan 74′), Santoro, Lisi (Righetti 83′); Matos, De Luca (Vanbaleghem 83′) Allenatore: Alvini

Crotone (4-3-3): Festa; Molina, Canestrelli, Paz, Sala (Giannotti 84′); Benali (Zanellato 68′), Vulic (Estevez 60′), Donsah; Borello (Maric 46′), Mulattieri, Kargbo (Oddei 68′) Allenatore: Marino

Arbitro: Minelli di Varese (Assistenti: Cecconi e Vigile. Quarto Uomo: Carella; VAR: Camplone; Assistente Var: Fiore)

Marcatori: 36'pt Lisi, 41' st Matos

Note: Ammoniti: Sala, Burrai, Oddei