Il Pisa di Pippo Inzaghi continua a volare in testa alla classifica di Serie B dopo il sesto turno. Gol e spettacolo non sono mancati nemmeno nell'ultima tre giorni dedicata al campionato più "amato" dagli italiani. I nerazzurri toscani battono nel big match di giornata il Brescia all'Arena Garibaldi (2-1) e allungano in vetta alla classifica con 14 punti. A sbloccare subito la gara Piccinini per i padroni di casa, Moncini pareggia ad inizio ripresa, ma è Tramoni a chiudere i giochi. Continua la sua corsa spedita dello Spezia che vince grazie ai fratelli Esposito: doppietta di Francesco Pio, un gol e due assist per Salvatore. Al Picco termina in goleada contro la Carrarese (4-2). Liguri che salgono al secondo posto a quota 12, a due punti dal Pisa capolista.

Basta una rete di Laurienté nella ripresa Marulla al Sassuolo per superare il Cosenza al Marulla. All'8' del primo tempo la Curva Sud Denis Bergamini e la Curva Nord Massimiliano Catena hanno chiesto con due striscioni "verità per Denis". Rossoblù che hanno venduto cara la pelle e di certo avrebbero meritato almeno il pareggio.

L'estremo neroverde Moldovan è risultato più volte decisivo sulle conclusioni di Ciervo e Kouan nella prima frazione e in pieno recupero su Rizzo Pinna. Pesa sulla sconfitta della squadra di Alvini la decisione del direttore di gara di non assegnare un calcio di rigore per un tocco di braccio in area emiliana di Paz dopo il silent-check del Var.

Nei piani alti della classifica vittoria importante nell'anticipo del venerdì della Cremonese al Ceravolo di Catanzaro (1-2). I giallorossi subiscono la beffa all'88' con il gol di Barbieri che regala i tre punti ai grigiorossi. Gli ospiti erano andati avanti nella prima frazione di gioco con Castagnetti ma erano stati ripresi prima della mezzora dal pari siglato da Compagnon.

Il Catanzaro gioca un buon secondo tempo ma non riesce a concretizzare davanti all'ex Fulignati, prima di subire il gol decisivo degli uomini di Stroppa. Una sconfitta immeritata per gli uomini di Caserta che conferma la stessa lettura in sala stampa: «Non meritavamo di perdere per quanto visto nella ripresa. Ci siamo giocati la partita a viso aperto contro una grande squadra».

Grande commozione al Barbera per il ricordo di Totò Schillaci prima di Palermo e Cesena. Finisce 0-0 con quattro gol annullati: tre quelli messi a segno dal Cesena, una per il Palermo. Stesso risultato tra Reggiana e Salernitana con Bardi che para tutto e blocca la strada dei campani. Batte il primo colpo in campionato la Sampdoria di Sottil, contro il Sudtirol al Ferraris a regalare la prima vittoria grazie a una rete di Venuti. Vittoria convincente del Modena contro la Juve Stabia: Palumbo, Santoro e Abiuso firmano il 3-0 finale.

Continua il momento negativo del Frosinone ultimo in classifica. La squadra di Vivarini, sempre più a rischio la sua panchina, esce tra i fischi dei suoi tifosi allo Stirpe. I padroni di casa sono poco attenti in difesa e si fanno beffare dal Bari: è 3-0 per gli uomini di Longo, ex della sfida. Segnano Maita, Dorval e Favilli. Ora i gialloblù sono ultimi in classifica con appena 3 punti conquistati. Continua la favola del neopromosso Mantova che trova il gol vittoria di Mancuso al 92' e raggiunge la Cremonese al quarto posto della classifica.

Prossimo turno:

Cittadella-Frosinone (venerdì ore 20,30)

Bari-Cosenza (sabato ore 15)

Carrarese-Reggiana (sabato ore 15)

Sassuolo-Spezia (sabato ore 15)

Cesena-Mantova (domenica ore 15)

Juve Stabia-Pisa (domenica ore 15)

Modena-Sampdoria (domenica ore 15)

Salernitana-Catanzaro (domenica ore 15)

Sudtirol-Palermo (lunedì alle 19,30)

Brescia-Cremonese (lunedì alle 20,30)