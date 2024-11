Poteva essere l’occasione del sorpasso si è trasformata nella seconda debacle stagionale. Il Crotone non supera l’esame di maturità contro il Verona e scivola in sesta posizione in classifica. Un gol per tempo permette all’Hellas di sbancare l’Ezio Scida e volare in testa alla classifica. Di Henderson e Colombatto le reti scaligere. Di Marco Firenze la rete rossoblu che serve solo a rendere meno amaro il passivo.

Sfiora nel finale, invece, il primo successo cadetto il Cosenza che contro il Livorno assapora il gusto dei tre punti fino al minuto 85’ quando Giannetti recupera il gol di Tutino rovinando la festa calabrese al “Marulla”.