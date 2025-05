Penalizzazione in vista per i lombardi: previsti quattro punti in meno per mancati pagamenti. Annullata Salernitana-Frosinone in programma domani, i ciociari ora sarebbero salvi con i blucerchiati ai playout

Terremoto clamoroso in Serie B. La Sampdoria andrà ai playout, il Brescia in Serie C. È incredibile quanto annunciato in anteprima da Nicola Binda della Gazzetta dello Sport. I blucerchiati disputeranno gli spareggi salvezza contro la Salernitana, mentre i lombardi affronteranno la retrocessione in Lega Pro. Il tutto a causa di un meno quattro che sarà comminato nelle prossime ore alla società di Cellino per il mancato versamento di alcuni emolumenti. Intanto il match previsto per domani fra Salernitana e Frosinone è stato rinviato.

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la Sampdoria si troverebbe ai playout a causa di un’irregolarità commessa dal Brescia. Si tratta di un problema dovuto al pagamento di stipendi e contributi, che sarebbero stati coperti con crediti d’imposta inesistenti. Il problema sono state le lungaggini burocratiche, visto che la Covisoc aveva fatto presente la cosa a febbraio, scrive ancora il quotidiano sportivo, mentre la risposta dell’Agenzia delle entrate avrebbe risposto soltanto due giorni fa.

Sampdoria ai playout, Brescia in C: come cambia la classifica

La classifica della Serie B, dunque, si ridisegnerà in questo modo.

Il Frosinone, ai playout contro la Salernitana, si può considerare salvo e giocherà il prossimo campionato cadetto. A sfidare i granata negli spareggi salvezza sarà la Sampdoria, mentre il Brescia, che era salvo a quota 43, si ritrova in Serie C con 39 punti proprio a causa del meno quattro. La Lega Serie B, con una comunicazione giunta pochi minuti fa, ha disposto intanto il rinvio dei playout.