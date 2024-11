Non finisce più la crisi di Reggina, Cosenza e Crotone . Le, rispettivamente contro Lecce, Cremonese e Spal, stazionando nella metà di destra della classifica. In vetta continua a, vittorioso a Como, seguito a ruota proprio dal Lecce. Bene anche il Benevento, che supera a fatica il Pordenone ultimo in classifica insieme ad un Vicenza sempre più in difficoltà.