I rossoblu viaggiano verso il ritorno in A: 2-0 al Perugia e allungo sul Bari. La Reggina rosicchia un punto al Südtirol, il Venezia batte il Palermo

Tanti gol e tanti colpi di scena nel pomeriggio di Serie B. Mentre è in corso il big match fra Cagliari e Frosinone, il Genoa si avvicina ai ciociari: 2-0 al Perugia e +6 sul Bari, bloccato sul 2-2 dal Como. Il risultato di Marassi sorride al Cosenza, che non va oltre l'1-1 col Cittadella e resta in zona playout. Scappa, invece, il Venezia: il 3-2 al Palermo fa salire i lagunari a quota 39, +2 su lupi e granata.

Il successo degli arancioneroverdi fa sorridere la Reggina: gli amaranto pareggiano 1-1 col Benevento ma allungano a +6 sul nono posto, ora condiviso dai rosanero e dal Modena, protagonista del pari nell'anticipo tutto emiliano col Parma.

Successo importante anche per l'Ascoli che piega nel finale il Südtirol, ora avvicinato proprio dalla Reggina, mentre finisce con un punto a testa l'antipasto di playout fra Spal e Brescia, prossimo avversario della formazione di Pippo Inzaghi: 2-2.

Risultati

Modena-Parma 1-1 | Diaw, Benedyczak

Ascoli-Südtirol 1-0 | Gondo

Bari-Como 2-2 | Ioannou, Cutrone, Cheddira, Di Cesare

Benevento-Reggina 0-1 | Pierozzi, Ciano

Cosenza-Cittadella 1-1 | D'Urso, Antonucci

Genoa-Perugia 2-0 | Frendrup, Dragusin

Spai-Brescia 2-2 | Maistro, Aye, Maistro, Olzer

Venezia-Palermo 3-2 | Brunori, Johnsen, Pohjanpalo, Tessmann, Tutino rig.

Cagliari-Frosinone ore 16:15

Ternana-Pisa domani

Classifica

Frosinone 66, Genoa 63, Bari 57, Südtirol 52, Reggina 49, Parma 48, Cagliari 47, Pisa 46, Modena e Palermo 43, Ascoli 42, Como 41, Ternana 40, Venezia 39, Cittadella e Cosenza 37, Perugia 34, Spal 33, Brescia 32, Benevento 30.