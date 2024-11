Sarà Bari-Cremonese ad aprire il programma della trentaduesima giornata del campionato di Serie B. Tre giorni di gare che si chiuderanno con il posticipo di domenica tra Ascoli e Venezia. Al San Nicola la squadra di Iachini attende i grigiorossi in una sfida fondamentale per tirarsi fuori dalle secche della classifica. I veneti di Vanoli, sconfitti in casa dalla Reggiana nell’ultimo turno, cercheranno il bottino pieno per rilanciarsi in classifica.

Nella zona alta della classifica spiccano le sfide Sudtirol-Parma e Palermo-Sampdoria. Ma sarà la partita del Ceravolo tra Catanzaro e Brescia il match clou di giornata. I giallorossi, dopo la vittoria del Tardini, proveranno a battere anche i lombardi per accorciare la distanza dal secondo posto in classifica. Non può permettersi di sbagliare il Cosenza di Viali che affronterà al Garilli di Piacenza la Feralpisalò: in palio punti fondamentali per la salvezza.

Il Catanzaro non vuole fermarsi più

Cinquantadue punti, quinto posto in classifica, il Catanzaro ormai non sorprende più. La vittoria di Pasquetta al Tardini contro la capolista Parma (0-2) ha dato ai giallorossi la consapevolezza di potersi giocare qualsiasi obiettivo da qui a fine stagione: nessuno escluso. Il secondo posto, utile alla promozione diretta, è lontano solo sei punti e la sfida del Ceravolo con il Como può essere utile ad accorciare il gap. Un appuntamento che decreterà ancora una volta il sold-out del Ceravolo.

I lariani arrivano in Calabria forti di una striscia di quattro vittorie negli ultimi cinque incontri e proveranno contro l'undici di Vivarini a conquistare l'ottavo successo in trasferta per continuare a restare in scia alla capolista Parma e rafforzare il secondo posto in classifica. Obiettivo tre punti anche per i giallorossi, che dopo aver chiuso quasi definitivamente il discorso dell'accesso ai play-off, proveranno a battere i lariani e regalarsi un magico finale di stagione.

Cosenza, ora è vietato sbagliare

È trascorsa un'altra settimana di passione in casa Cosenza, che dopo l'ennesima debacle casalinga contro il Brescia (1-2) nel turno di Pasquetta si è ritrovato in ritiro per preparare al meglio la trasferta di Piacenza con la Feralpisalò. La classifica ora fa veramente paura con i 34 punti che relegano i rossoblù in piena zona play-out.

La Feralpisalò, che ha espugnato nell'ultimo turno lo Zini di Cremona, è distante solo 4 punti e una sconfitta segnerebbe la caduta all'Inferno dei rossoblù. Viali sabato per la sfida con la squadra dell'ex Zaffaroni dovrebbe lanciare dal primo Tutino e provare a ritrovare quella tranquillità utile a risalire la china. Ma per ottenere questo bisogna fare risultato al Garilli.

Le altre partite

Detto dell'anticipo del San Nicola e delle sfide delle due calabresi, la trentaduesima giornata prevede scontri importanti sia in chiave promozione, play-off e salvezza. Cercherà l'immediato riscatto il Parma di Pecchia, che dopo la sconfitta con il Catanzaro, affronterà a Bolzano il Sudtirol. In zona play-off spiccano le sfide Palermo-Sampdoria e Brescia-Pisa. Alla Favorita la partita tra due nobili decadute può essere fondamentale sia per i rosanero che per i blucerchiati. Punti pesanti in palio anche nella partita tra Reggiana e Cittadella. Nella zona calda della classifica in programma incroci delicati: Spezia-Lecco e Ternana-Modena. A chiudere il programma della trentaduesima giornata il posticipo della domenica tra Ascoli e Venezia.