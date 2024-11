Apre il programma il derby lombardo. I giallorossi al Ceravolo contro i marchigiani per tornare alla vittoria. I rossoblù al Braglia, seguiti da oltre settecento tifosi, per continuare nella striscia positiva di risultati

Il derby lombardo di alta classifica tra Como e Brescia aprirà il programma della ventiquattresima giornata della Serie B. Impegno in trasferta per il Parma che farà visita al Cittadella, mentre la Cremonese di Giovanni Stroppa attende la Reggiana. In zona play-off il Venezia giocherà a Bolzano contro il Sudtirol, il Palermo se la vedrà in Lombardia con la Feralpisalò e il Catanzaro attende tra le mura amiche l’Ascoli. Prima delle due trasferte consecutive per il Cosenza che in Emilia affronterà il Modena.

Catanzaro, obiettivo tre punti

Obiettivo tre punti per il Catanzaro di Vivarini che sabato affronterà al Ceravolo (16.15) un Ascoli in piena crisi di risultati e di identità. Tre punti che farebbero salire i giallorossi a 38 punti, ad un’inerzia dalla soglia dei 41 per conquistare la permanenza in Serie B, da raggiungere una settimana più tardi sempre al Ceravolo con il Sudtirol, con la salvezza matematica che nelle ultime stagioni è arrivata intorno ai 42/43 punti.

Il tecnico giallorosso durante la settimana ha tenuto i suoi sul pezzo spiegando le possibili insidie di una sfida contro una squadra che lotta per non retrocedere. Marchigiani che arrivano in Calabria dopo la sconfitta con il Sudtirol e che dovranno fare a meno per infortunio del suo miglior realizzatore Pedro Mendes (10 reti). Dodicesimo confronto al Ceravolo tra le due formazioni tra Serie A, Serie B e Lega Pro con cinque vittorie giallorosse, quattro pareggi e due vittorie bianconere.

Cosenza, a Modena per continuare a crescere

Dimenticare il pareggio del Marulla con il Pisa subito al 96’ e cercare sabato a Modena (ore 14) punti per continuare a crescere. È questo l’obiettivo per Caserta e i suoi che affronteranno al Braglia il Modena di Bianco in piena corsa play-off (32 punti insieme al Brescia) ma che avrà ben sei calciatori indisponibili: Duca, Gargiulo, Guarino, Manconi, Oukhadda e Strizzolo.

Buone notizie arrivano dall’infermeria rossoblù con il tecnico di Melito Porto Salvo che potrà nuovamente contare su Canotto, Cimino e Giamfy, con i soli Meroni e Martino fermi ai box. Torna il problema dell’abbondanza per Caserta che così avrà più possibilità di scelta per schierare la migliore formazione. Cosenza che sarà ancora una volta accompagnato dall’affetto dei suoi tifosi anche nella trasferta emiliana con oltre settecento biglietti già venduti per il settore ospiti. Precedenti che sorridono ai canarini, con i rossoblù che non hanno mai vinto a Modena. In otto gare ufficiali il bilancio è di sei sconfitte e due soli pareggi.

Le altre partite

Sabato di Serie B ricco di appuntamenti con ben otto gare in programma. Detto delle sfide riguardanti le squadre calabresi, la capolista Parma affronterà in trasferta al Tombolato un Cittadella in serie negativa da tre turni. Ducali alla ricerca del quindicesimo successo stagionale per continuare a tenere a distanza di sicurezza le dirette concorrenti. La Cremonese di Stroppa cerca quinta vittoria consecutiva contro la Reggiana di Nesta. Viaggiano in trasferta il Venezia di Vanoli e il Palermo di Corini che affronteranno in due partite insidiose il Sudtirol e la Feralpisalò. Nella zona calda della classifica il Bari affronta al San Nicola il Lecco, con l’esordio sulla panchina pugliese di Iachini subentrato all’esonerato Marino. Punti pesanti in alio anche all’Arena Garibaldi tra il Pisa dello squalificato Aquilani e la Sampdoria di Pirlo. A chiudere il programma della ventiquattresima giornata la gara domenica (16.15) tra Ternana e Spezia, entrambe appaiate a 21 punti, in uno scontro che vale molto in chiave salvezza.