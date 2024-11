In un programma in cui spicca Parma-Venezia, i catanzaresi viaggiano in Liguria per una sfida dalle mille insidie. I rossoblù al Marulla ospitano i toscani per continuare nella striscia positiva

Il calciomercato chiuderà stasera alle 20 all’Hotel Sheraton di Milano: ultime ore di operazioni che potrai seguire attraverso approfondimenti costanti sull’intero network LaC, con le dirette di Antonio Alizzi e Jennifer Stella dalla sede milanese e “11 in campo Speciale Calciomercato” condotto da Maurizio Insardà e i suoi tanti ospiti a partire dalle 19. Operazioni in entrata e in uscita che in alcuni casi hanno cambiato il volto di squadre in difficoltà, che puntano alla zona play-off o direttamente alla promozione in Serie A.

Con queste prospettive riparte domani il campionato di Serie B con la ventitreesima giornata. La sfida della Favorita tra Palermo-Bari aprirà un programma spalmato su tre giorni e che si chiuderà con la sfida domenicale tra Ascoli e Sudtirol. Una giornata in cui spicca la sfida al vertice tra Parma e Venezia, con i lagunari appaiati al secondo posto con la Cremonese distanti quattro punti dalla capolista emiliana. Cremonese che sarà impegnata in trasferta nel derby lombardo contro il Lecco. Lontano dalle mura amiche il Como che farà visita alla Ternana. Nella zona play-off gare in trasferta anche per Cittadella, Catanzaro e Modena che affronteranno rispettivamente Brescia, Spezia e Sampdoria. Gara al Marulla per l’altra squadra calabrese con il Cosenza che ospiterà il Pisa.

Catanzaro, trasferta insidiosa in Liguria

Dopo il pari al Ceravolo con Palermo, la cessione di Katseris e un mercato che nelle ultime ore potrebbe portare delle novità, con il ds Magalini molto attivo a Milano, il Catanzaro sarà impegnato nella trasferta insidiosa con lo Spezia in terra ligure. Settimi in classifica, ma con un ultimo periodo segnato da un solo successo negli ultimi cinque turni, i giallorossi proveranno a conquistare l’intera posta in palio per continuare a sostare in zona-play-off.

Dall’altra parte troveranno una squadra che a inizio stagione non immaginava di ritrovarsi all’ultimo posto e che dal mercato esce stravolta per provare a risalire in classifica. Di certo Iemmello e compagni dovranno prestare la massima attenzione in una sfida che nasconde molte insidie. I precedenti tra le due squadre in gare ufficiali sono cinque e tutti in Serie B. Il bilancio vede in vantaggio i giallorossi con 2 vittorie e 5 gol realizzati contro una vittoria e 2 gol segnati dai bianconeri. Due invece i pareggi: l’ultimo a reti bianche nel lontano 1937.

Cosenza, con il Pisa per continuare nella striscia positiva

Le vittorie contro Venezia e Sudtirol ha ridato fiducia all’intero ambiente rossoblù. Dallo Sheraton di Milano il ds Gemmi sta provando a “puntellare” la rosa con innesti importanti, ma soprattutto a cedere qualche pedina che entra nel progetto di mister Caserta (Rispoli, Calò e Viviani). Cinque punti sulla zona play-out e quattro di distanza da quella play-off per i rossoblù che proveranno a conquistare la terza vittoria consecutiva al Marulla davanti il proprio pubblico nella sfida di sabato.

Sfida che vedrà il rientro in campo, dopo un turno di squalifica, del miglior realizzatore rossoblù Gennaro Tutino (8 reti). I toscani, che inseguono i calabresi ad un punto di distanza, arrivano in Calabria dopo la sconfitta all’Arena Garibaldi con lo Spezia (2-3) nel turno precedente. Dieci i precedenti tra le due formazioni al Marulla con cinque vittorie, tre pareggi e due sole sconfitte per i rossoblù.

Le altre partite

Sarà di certo la sfida al vertice tra Parma e Venezia a catalizzare su una giornata che prevede scontri importanti sia in zona play-off che in zona retrocessione. Al Tardini si affronteranno prima e seconda della classe (i lagunari appaiati in classifica con la Cremonese) in una sfida che di certo potrà dire in chiave di promozione diretta. Una vittoria dei gialloblù di Pecchia lancerebbero i ducali a più sette in classifica sui rivali. Impegno in trasferta anche per la Cremonese che affronterà un Lecco con l’estrema necessità di punti. Alla ricerca del riscatto e dell’intera posta in palio il Como che affronterà la Ternana al “Liberati” dopo la sconfitta casalinga con l’Ascoli. Nella parte alta della classifica il Cittadella farà visita al Brescia e il Modena alla Sampdoria. Scontri salvezza con importanti punti in palio tra Reggiana-Feralpisalò e Ascoli-Cremonese, che chiuderà domenica alle 16.15 il programma della ventitreesima giornata di Serie B.