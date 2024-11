Sarà la sfida tra due nobili decadute Sampdoria e Parma ad aprire domani sera il programma della ventunesima giornata del campionato di Serie B. Una giornata che si svolgerà in tre giorni e si chiuderà domenica pomeriggio alle 16.15 con la gara del San Nicola tra Bari e Ascoli. In zona play-off le seconde della classe Venezia e Como sono impegnate in trasferta con Cosenza e Reggiana. Giocheranno lontano dalle mura anche la Cremonese che farà visita allo Spezia, il Cittadella a Terni e il Catanzaro che giocherà al Garilli con la Feralpisalò. Il Palermo attende alla Favorita il Modena e il Brescia se la vedrà al Rigamonti con il Sudtirol.

Catanzaro, a Piacenza nuovo esodo dei tifosi giallorossi

Saranno più di 1700 i tifosi giallorossi che accompagneranno sabato (14) il Catanzaro in Lombardia per la trasferta con la Feralpisalò. I giallorossi al Garilli di Piacenza cercheranno di bissare il successo casalingo ottenuto contro il Lecco per continuare a veleggiare nei quartieri alti della classifica.

Una sfida delicata contro una formazione che occupa l’ultimo posto in classifica con 14 punti e che arriva dalla sconfitta contro il Sudtirol. Quattro i precedenti in gare ufficiali tra le due squadre: in vantaggio i calabresi 2 vittorie e 7 gol realizzati contro una vittoria e 4 gol realizzati dai lombardi. L’unico pareggio risale al quarto di finale play-off di ritorno nella Serie C 2018-2019.

Cosenza, serve una vittoria

Al Marulla arriva la seconda della classe (insieme al Como), il Venezia di Vanoli per una gara che vale tantissimo per il Cosenza. La classifica ora fa davvero paura con i rossoblù che dopo la prima giornata di ritorno si trovano ad un solo punto dalla zona play-out e a soli tre punti dalla zona retrocessione. Una situazione complicata dalla quale bisogna venirne fuori con una prova di orgoglio cercando di ottenere l’intero bottino in palio. Gemmi in questa prima parte di mercato sta provando a sistemare al meglio la rosa per ottenere l’obiettivo della salvezza.

I veneti, impegnati nella rincorsa al Parma distante quattro punti, proveranno ad ottenere la seconda vittoria consecutiva dopo quella roboante della settimana scorsa con la Sampdoria (5-3). Un successo pieno servirebbe a restare in scia ai ducali. Sono quindici i precedenti tra le due squadre in terra calabrese, con quattro vittorie per il Cosenza, tre per il Venezia e ben otto pareggi, di cui quattro consecutivi.

Le altre partite

Otto le gare in programma nel pomeriggio di sabato. Oltre alle sfide delle due calabresi, il Brescia ospiterà al Rigamonti il Sudtirol per continuare a restare attaccato al treno dei play-off. Un programma che prevede molti incroci tra squadre che lottano per obiettivi diversi. Il Como, secondo in classifica con il Venezia, giocherà in trasferta con la Reggiana. Impegni insidiosi per il Cittadella che sarà impegnato a Terni e per la Cremonese a La Spezia. Il Palermo, sconfitto nell’ultimo turno, proverà a riprendere la marcia nella gara della Favorita con il Modena. Scontro che vale molto per la lotta alla salvezza tra Lecco e Pisa. A chiudere il programma della ventunesima giornata la gara di domenica tra Bari e Ascoli (16.15).