Ad aprire il programma la sfida della Favorita. I giallorossi giocheranno al Rigamonti con il Brescia per riprendere la corsa. I rossoblù viaggeranno verso Terni, con l'esordio in panchina di Viali, in una partita fondamentale per la salvezza

Sarà Palermo-Venezia ad aprire il programma della trentesima giornata del campionato di Serie B. Tre giorni di gara in un programma che prevede incroci fondamentali per la zona play-off e per quella play-out. Alla Favorita la squadra di Corini attende nell'anticipo di domani il Brescia di Maran davanti al pubblico delle grandi occasioni. Nella zona alta della classifica la capolista Parma affronterà in trasferta la Feralpisalò, la Cremonese sarà impegnata al Druso contro il Sudtirol e il Como ospita in casa il Pisa. Il Catanzaro di Vivarini affronterà al Rigamonti il Brescia in una sfida importantissima in chiave play-off. Trasferta delicata per il Cosenza che al Liberati proverà a trovare gioco e risultati contro la Ternana, con l'esordio in panchina di William Viali, subentrato in settimana all'esonerato Fabio Caserta.

Catanzaro, al Rigamonti con l'obiettivo tre punti

A Brescia con l'obiettivo di conquistare i tre punti e "cementificare" la posizione play-off per il Catanzaro di Vincenzo Vivarini. I giallorossi arrivano alla sfida in terra lombarda dopo l'inattesa sconfitta casalinga contro la Reggiana (0-1) e tenteranno di riprendere la corsa in un campionato che fino a ora lo ha visto grande protagonista.

A sostenere la "causa giallorossa" anche questa volta saranno oltre 500 i supporters calabresi, nonostante il divieto di vendita ai residenti nel capoluogo di regione. Un affetto smisurato che questa volta arriverà dai tifosi che vivono in Lombardia, Piemonte, Toscana e dalla vicina Svizzera.

Cosenza, a Terni senza paura (e con Viali in panchina)

Una settimana tribolata per il Cosenza quella che porterà alla sfida del "Libero Liberati" di Terni. Una settimana che ha segnato il destino di Fabio Caserta sulla panchina calabrese, esonerato dal presidente Guarascio, e che ha visto il ritorno alla guida tecnica di quel William Viali protagonista della salvezza ai play-out contro il Brescia e a inizio stagione alla guida dell'Ascoli.

Una sfida fondamentale per i rossoblù che vivono nel "limbo" di una classifica che in caso di sconfitta rischia di diventare pericolosa, con il Cosenza che rischia di essere risucchiato nella zona calda. A Terni il Cosenza dovrà fare a meno del suo bomber principe Gennaro Tutino, ancora fermo ai box per infortunio, e dello squalificato Federico Zuccon ma proverà di certo a vendere cara la pelle. Non avrà questa volta il sostegno dei propri tifosi "fermati" dal Prefetto di Terni, che ha vietato la vendita dei biglietti del settore ospiti ai residenti a Cosenza e provincia.

Le altre partite

In un trentesimo turno che spalma gli appuntamenti su tre giorni, da venerdì a domenica, molti gli incroci importanti sia in zona play-off che in zona play-out. Punti che a nove giornate dal termine del campionato cominciano ad avere un peso specifico importante. Saranno impegnate in trasferta le prime due della classe: il Parma di Pecchia giocherà contro la Feralpisalò, mentre la Cremonese che insegue i ducali a 6 punti, giocherà al Druso contro il Sudtirol. Punti pesanti nella sfida del Sinigaglia tra Como e Pisa, con i lariani che proveranno a ritrovare il ritmo dopo la sconfitta di Cremona (2-1).

Al San Nicola di Bari andrà in scena una sfida da "amarcord" tra i padroni di casa e la Sampdoria. Una partita che vale moltissimo per entrambe le formazioni con i biancorossi e blucerchiati alla ricerca del bottino pieno per rilanciarsi definitivamente in chiave play-off. Stesso discorso vale per la partita del Tombolato tra Cittadella e Modena con i veneti che hanno interrotto la striscia negativa di otto sconfitte consecutive con il pari ottenuto a Cosenza e gli emiliani che proveranno a dimenticare la pesante sconfitta casalinga con la Feralpisalò. La Reggiana di Nesta, rilanciata dalla vittoria al Ceravolo, ospiterà lo Spezia. A chiudere il programma la sfida di domenica (16.15) tra Ascoli e Lecco.