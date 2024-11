Gli appassionati di calcio calabresi e, soprattutto, i tifosi del Cosenza e del Crotone possono segnare le date.

Il prossimo campionato di Serie BKT 2019/20 prenderà il via sabato 24 agosto, anticipato dall’open day, come ormai da tradizione consolidata negli ultimi anni, che verrà disputato il giorno prima, ovvero venerdì 23 agosto, mentre la fine della stagione regolare è invece prevista per il 14 maggio.

Sosta invernale ma si giocherèà a Pasquetta

È quanto ha stabilito l’Assemblea della Lega B che, alla luce del successo di pubblico negli stadi registrato nelle ultime stagioni, ha anche confermato il pacchetto di gare durante le festività natalizie.

Le ultime due giornate del girone d’andata si disputeranno dunque a Santo Stefano e il 29 dicembre. La sosta invernale prenderà quindi il via il 30 dicembre e terminerà il 17 gennaio. Come già accaduto nello scorso campionato, la Serie BKT giocherà a Pasquetta, il 13 aprile, mentre saranno quattro i turni infrasettimanali.