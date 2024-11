Alle 20.30 si apriranno le danze dell'edizione 2024-25 del torneo cadetto con la sfida in programma al "Rigamonti". Per le due calabresi debutto casalingo in programma dopodomani: i giallorossi con il Sassuolo, i rossoblù contro la Cremonese

Prenderà il via questa sera il campionato di Serie B 2024-2025. Sarà la partita tra Brescia e Palermo, alle ore 20,30, ad aprire le danze sul secondo livello del calcio italiano. Ai nastri di partenza del torneo cadetto anche le due calabresi Catanzaro e Cosenza. Per i giallorossi sarà la 31esima partecipazione al campionato di Serie B, la seconda consecutiva dopo l'ottimo quinto posto ottenuto da neo promossa nello scorso torneo. Per il Cosenza, invece, sarà la 27esima partecipazione, la settima di fila. Il debutto 2024-2025 del Catanzaro vedrà le Aquile ospitare al Ceravolo domenica alle 20.30 il Sassuolo. In casa anche la prima giornata del Cosenza: domenica sera i Lupi riceveranno la visita della Cremonese.

Sampdoria, Cremonese e Palermo grandi favorite

Tra le squadre di questo campionato sono tre quelle che partono con i favori del pronostico per il ritorno in Serie A. Si tratta senza dubbio di Sampdoria, Cremonese e Palermo. I blucerchiati, nonostante i paletti a livello economico, hanno allestito una squadra capace di annoverare ed ingaggiare tra le proprie fila attaccanti come Coda e Tutino. Ma anche Romagnoli in difesa. La Cremonese invece ha confermato gran parte della squadra che nella passata stagione si è fermata soltanto alla finale play-off. Il Palermo infine, grazie ad una solida struttura societaria firmata City Group, ha messo a disposizione di mister Dionisi un organico di tutto rispetto.

In tante puntano in alto

Ci sono però tante altre squadre che puntano in alto. Ad iniziare dalle tre retrocesse dalla Serie A: il Frosinone, in cerca di riscatto dopo la rovinosa caduta della passata stagione, alla Salernitana, un’altra nobile tornata in B dopo gli anni di gloria in Serie A, passando per il Sassuolo, di nuovo in cadetteria dopo 12 anni di Serie A. Senza dimenticare le ambizioni di una neopromossa come il Cesena o l’ottimo calciomercato portato avanti dal Modena. Hanno ambizioni d’alta classifica anche il Pisa, lo Spezia, il Brescia ed il redivivo Bari.

Catanzaro e Cosenza

Tutte le altre, sulla carta, lotteranno per la sopravvivenza. A partire proprio dal Cosenza che dopo i play-off sfiorati nella passata stagione, si appresta a vivere un campionato di sofferenza. Anche il Catanzaro, dopo gli spareggi promozione raggiunti, ha dovuto ridimensionare i piani. Cercano la salvezza anche il Sudtirol, il Cittadella, la Juve Stabia, la Reggiana, il Mantova e la Carrarese. Saranno comunque 38 giornate più spareggi tutte da vivere.