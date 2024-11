Un brusco risveglio per la Salernitana. Un bel sospiro di sollievo per il Crotone. Gli uomini di Giovanni Stroppa agganciano nel finale i cavallucci marini e mettono in tasca un punto che sa di vittoria. Almeno per come si erano messe le cose allo “Scida” con la squadra di Colantuono subito arrembante. L’unico squillo dei rossoblu è in un tiro di Sampirisi nel finale del primo tempo. Ad inizio ripresa subito il gol ospite di Bocalon che spezza gli equilibri e costringe i pitagorici ad alzare il baricentro. Serve un miracolo di Micai su Budimir all’ottantesimo. Non può nulla, tuttavia, il portiere ospite sull’incornata di Simy che spazza via le nuvole nere da Crotone e allunga a due i risultati utili di fila degli squali.

Crotone-Salernitana: Stroppa sbotta in sala stampa

«Mi sono rotto le scatole di guardare gli avversari che vanno in porta con questa facilità. È assurdo che un mio giocatore in possesso del pallone conceda un calcio d’angolo gratuitamente e sugli sviluppi di quel corner prendiamo gol. Solo dopo aver preso gol iniziamo a macinare azioni su azioni e a giocare la nostra partita. Non esiste tutto questo. Non esiste che il Crotone, una squadra che deve fare un certo tipo di campionato, debba faticare in questo modo».