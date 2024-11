Anche quest’anno, come di consuetudine, il campionato di Serie B si rifiuta di essere scontato. Bisogna sudarsi i 3 punti contro ogni avversario, fin dall’inizio. Lo sanno bene tre delle cinque/sei big della cadetteria ‘24/25: Palermo, Sampdoria e Frosinone.

I rosanero – dopo aver perso all’esordio contro il Brescia – vengono sconfitti anche dall’ottimo Pisa di Pippo Inzaghi per 2-0 a causa del goffo autogoal di Nedelcearu e della rete di Bonfanti. Partenza a rilento anche per la Samp di Pirlo e il Frosinone dell’ex Catanzaro Vivarini: pareggio alla 1ª giornata nello scontro diretto, sconfitta per entrambe alla seconda. La Reggiana espugna Marassi con un goal nel finale di Vergara, che approfitta di una brutta palla persa da parte di Ronaldo Vieira, mentre i ciociari si fanno rimontare dallo Spezia di D’Angelo – che la vince al 92’ grazie ad Aurelio.

Bene il Sassuolo di Fabio Grosso, che batte nel derby emiliano-romagnolo il neopromosso Cesena: ad Antiste risponde Curto ma la parola finale spetta al gioiello neroverde Flavio Russo, che entra nella ripresa e insacca di testa. Sospiro di sollievo, invece, per la Cremonese di Giovanni Stroppa: i grigiorossi soffrono contro la Carrarese, che deve però arrendersi al rigore perfetto di Franco Vazquez a pochi minuti dalla fine.

L’unica squadra a punteggio pieno dopo due giornate è, a sorpresa, il Sudtirol di Federico Valente: altra vittoria in extremis contro la Salernitana (3-2), che l’aveva ripresa due volte. Il protagonista è sempre lo stesso, Mattia Rover: il prodotto del vivaio interista regala sei punti pesantissimi ai tirolesi. A zero punti, insieme a Palermo e Carrarese, c’è il Bari di Moreno Longo – che perde in rimonta 2-1: decisivo il colpo di testa di Pedro Mendes. Primi tre punti anche per il Cittadella: i veneti battono di misura il Brescia dopo essere rimasti in 10, la decide Carissoni.

Sconfitta inaspettata anche per il Cosenza, che cade a Mantova al termine di una partita rocambolesca e secondo pareggio di fila per il Catanzaro di Fabio Caserta: 0-0 contro la Juve Stabia e unica squadra a due punti.