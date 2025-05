Protagonisti anche i sostenitori del Pisa, primi per presenze totali. Oltre 18mila tifosi al seguito per la compagine calabrese e per quella toscana, seguiti da Salernitana e Bari

La Serie B è terminata ed è tempo anche di tirare le somme su un altro campionato parallelo, quello del tifo in trasferta. Dalle Alpi alla Calabria, i sostenitori delle squadre cadette non hanno fatto mancare il loro supporto, riempiendo i settori ospiti di tutta Italia. E i numeri raccontano una storia fatta di passione, chilometri macinati e attaccamento ai colori.

In termini assoluti, è il Pisa a prendersi lo scettro della tifoseria più presente in trasferta: ben 18.925 tifosi totali al seguito in 19 partite, con una media di 996 persone a gara. Ma se si prende in considerazione la media generale, sono i supporters del Catanzaro a svettare. Infatti i tifosi giallorossi sono secondi con 18.333 presenze in 18 partite (vietata il match contro il Cosenza ndr.). Ma è proprio qui che la squadra calabrese eccelle: con una media di 1018 tifosi a partita, è la più seguita in media tra tutte le compagini di Serie B.

Terzo posto per la Salernitana, che chiude con 17.879 tifosi totali, seguita a ruota da Bari con 17.359.

Classifica tifosi in trasferta

Catanzaro 18.333 (18 partite)

Pisa 18.925 (19 partite)

Salernitana 17.879 (18 partite)

Bari 17.359 (18 partite)

Palermo 13.296 (15 partite)

Mantova 13.077 (17 partite)

Reggiana 12.087 (18 partite)

Modena 10.983 (18 partite)

Brescia 10.036 (14 partite)

Carrarese 10.016 (19 partite)

Sampdoria 9.965 (17 partite)

Cesena 9.522 (18 partite)

Cremonese 8.523 (16 partite)

Spezia 7.884 (16 partite)

Cosenza 7.710 (17 partite)

Juve Stabia 6.803 (16 partite)

Sassuolo 4.333 (19 partite)

Frosinone 3.403 (18 partite)

Cittadella 2.021 (19 partite)

Sudtirol 1.234 (19 partite)

Media tifosi in trasferta

Catanzaro 1018

Pisa 996

Salernitana 993

Bari 964

Palermo 886

Mantova 769

Brescia 717

Reggiana 672

Sampdoria 623

Modena 610

Cremonese 533

Cesena 529

Carrarese 527

Spezia 493

Cosenza 454

Juve Stabia 425

Sassuolo 228

Frosinone 189

Cittadella 106

Sudtirol 65