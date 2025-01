Delineato il percorso che porterà al terzo posto a disposizione per la massima categoria e alla salvezza. I play off per la Serie A, inizieranno con il turno preliminare, previsto per il 15 e 16 maggio

La Lega di Serie B ha ufficializzato le date della post-season per la stagione 2024/2025, delineando il percorso che porterà a promozioni e salvezze.

I play off per la Serie A, inizieranno con il turno preliminare, previsto per il 15 e 16 maggio, dove le squadre classificate dal quinto all’ottavo posto si sfideranno in gara unica.

Successivamente, le semifinali si svolgeranno tra il 19 e il 24 maggio, con incontri di andata e ritorno che vedranno coinvolte anche le formazioni classificatesi terza e quarta. La finale, anch'essa su doppia sfida, è in programma per il 29 maggio e il 1° giugno, determinando così la promozione verso la massima serie.

Per quanto riguarda i play out, che si disputeranno solo nel caso in cui il distacco tra la 16ª e la 17ª classificata sia pari o inferiore a quattro punti, le gare di andata e ritorno si terranno rispettivamente il 17 e il 22 maggio. Queste partite saranno decisive per stabilire quale squadra riuscirà a mantenere la categoria.