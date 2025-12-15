Continua la corsa nel campionato di Serie B, soprattutto in zona vertice. Continua a sorridere il Catanzaro, alla sua terza vittoria consecutiva, mentre tra le squadre di vertice menzione per il Venezia al suo quinto risultato utile di fila. Di questo si è parlato a 11 in Campo, format di LaC TV e condotto da Maurizio Insardà, in onda ogni lunedì.

Le parole di Stroppa

Tra le squadre che stanno dando segnali davvero importanti c'è come detto il Venezia, al suo quinto risultato utile di fila e a due sole lunghezze dal secondo posto. Del momento lagunare ne ha parlato proprio il suo tecnico, Giovanni Stroppa, ospite della puntata: «C'è innanzitutto da dire che le retrocesse sembra che non abbiano problemi, ma poi ci si accorge che ci sono delle difficoltà oggettive e delle sorprese eccezionali come, per esempio, il Frosinone. Inoltre il Modena ha costruito una squadra importante così come il Palermo e anche noi, dal momento che non ci siamo mai nascosti. La mia squadra ha sempre avuto un livello alto, ma bisogna fare punti».



Salta però all'occhio un dettaglio del Venezia, dal momento che in casa è un rullo compressore con sei vittorie su sei ma balbetta maggiormente fuori. Su questo aspetto ecco il pensiero di Stroppa: «Un trend che non riesco a spiegarmi e l'unica ipotesi è migliorare la concentrazione. C'è da dire che abbiamo anche fatto partite in trasferta migliori di molte fatte in casa, poiché abbiamo sempre imposto la nostra forza. La mia sensazione però è che la squadra è in costante crescita e questo è gratificante per il lavoro che i ragazzi svolgono quotidianamente».