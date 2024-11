Cosenza-Brescia, in programma per le 14.00 di oggi pomeriggio, è un match che il rossoblù dovranno provare a vincere. Occhiuzzi, per sua stessa ammissione, ha spiegato che è l’unico modo per placare la contestazione montante e dare una forma differente alla classifica dei Lupi. Non sarà facile, anche perché gli ospiti cullano ambizioni di Serie A e non vogliono perdere punti preziosi per strada. I nuovi innesti, a cui il tecnico ha applaudito, sono tutti a disposizione.

Cosenza-Brescia: le scelte di formazione

Roberto Occhiuzzi sarà ancora senza Gori. Stesso discorso per Pirrello e Vallocchia, mentre Vigorito tornerà titolare dal prossimo match. Altri, 4 per l’esattezza, finiranno in tribuna con gli indisponibili. Giocheranno dall’inizio almeno due dei dieci acquisti fatti dal Cosenza. I candidati principali sono Kongolo, l’estroso centrocampista olandese, e l’attaccante francese Laura. Per ciò che concerne la formazione, tra i pali ci sarà ancora Matosevic protetto dal terzetto composto da Hristov, Rigione e Vaisanen. A centrocampo Palmiero in regia ed uno tra Carraro e Ndoj, con Liotti e Situm sulle fasce. Alle spalle di Laura confermatissimo Caso. Solo panchina per Larrivey.

L’undici di inzaghi

Inzaghi, per Cosenza-Brescia, ha lavorato con l’intero gruppo a disposizione. Era assente soltanto Olzer. Tra i nuovi arrivati c’è da valutare l’inserimento di Bianchi, che piaceva proprio ai Lupi, e di Adorni. Proia e Behrami potrebbero essere utilizzati da Inzaghi dal primo minuto, ma sono in ballottaggio con Jagiello e Van de Looi. Davanti a Joronen spazio a Sabelli, Cistana, Mangraviti e Huard. Con l’ex Genoa completeranno la mediana Leris e Bisoli. Davanti a Proia, infine, il tandem composto da Ayé e Moreo.

Le probabili formazioni

COSENZA (3-5-2): Matosevic; Hristov, Rigione, Vaisanen; Situm, Kongolo, Palmiero, Carraro, Liotti; Caso, Laura. A disp.: Sarri, Camporese, Tiritiello, Di Pardo, Bittante, Boultam, Ndoj, Florenzi, Voca, Millico, Pandolfi, Larrivey. All.: Occhiuzzi

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Mangraviti, Huard; Leris, Behrami, Bisoli; Proia; Ayé, Moreo. A disp.: Perilli, Karacic, Adorni, Papetti, Andreoli, Bertagnoli, Jagiello, Tramoni, Bajic, Palacio, Bianchi. All.: Inzaghi

ARBITRO: Volpi di Arezzo