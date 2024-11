L'allenatore dei rossoblù Pierpaolo Bisoli va avanti con gli uomini che il club ritiene facenti parte del progetto tecnico e non reintegra elementi come Tiritiello o Bittante

Pierpaolo Bisoli ha convocato 22 calciatori per Cosenza-Monza, match che si disputerà domani pomeriggio allo stadio Marulla. Il tecnico ha chiesto grande grinta ai suoi calciatori, evidenziando come non crede affatto che i Lupi totalizzeranno zero punti nei prossimi tre, difficili, incontro. Dando uno sguardo agli assenti, mancano chiaramente gli squalificati Camporese, Rigione e Larrivey che pagano i cartellini rossi di Ferrara.

Oltre agli infortunati Voca e Millico, nell’elenco di coloro che guarderanno dalla tribuna o da casa la partita restano Gori, Kristoffersen, Tiritiello, Bittante, Pirrello e Boultam. Nel gruppo squadra anche i baby Arioli e Zilli: quest’ultimo un attaccante di cui ha parlato il tecnico.

I convocati

Portieri: 24 Sarri Edoardo, 26 Vigorito Mauro, 31 Matosevic Kristjan; Difensori: 15 Vaisanen Sauli Aapo Kasperi, 16 Venturi Michael, 18 Sy Sanasi, 55 Hristov Andrea Rosenov, 94 Liotti Daniele, 99 Di Pardo Alessandro; Centrocampisti: 4 Carraro Marco,19 Palmiero Luca, 21 Vallocchia Andrea, 25 Gerbo Alberto, 34 Florenzi Aldo, 36 Kongolo Rodney, 77 Ndoj Emanuele, 92 Situm Mario; Attaccanti: 7 Pandolfi Luca, 10 Caso Giuseppe, 40 Zilli Massimo, 48 Arioli Alessandro; 95 Laura Gaetan.