Sarà una Pasquetta tutt’altro che di riposo per il Cosenza Calcio, chiamato a centrare punti salvezza importanti nella gara casalinga contro lo Spezia, in programma proprio lunedì sera alle ore 21 allo stadio “San Vito – Marulla”.

Le parole di Braglia in conferenza stampa

«Nella gara d’andata disputammo un grande primo tempo, poi nella ripresa non so cosa successe ma rimanemmo negli spogliatoi e lo Spezia vinse meritatamente – ha dichiarato stamane il tecnico rossoblù Piero Braglia in conferenza stampa -. In un paio di occasioni quest’anno ci è capitato di spegnerci. Se facciamo quello che sappiamo fare siamo un’ottima squadra. Se si vince siamo tranquilli, se si pareggia quasi. Servirà tanta determinazione per fare risultato».

Obiettivo salvezza, poi...

Chiaro il messaggio del tecnico toscano per il finale di stagione che aspetta i suoi ragazzi. «Abbiamo una serie di partite importanti, se ci va bene lunedì dopo potremo provare a divertirci fino alla fine. Abbiamo avuto dei problemi nel reparto offensivo, ci sono stati degli infortuni, è arrivata gente che non giocava da parecchio e sono convinto che, nelle giuste condizioni, potranno darci molto. Noi abbiamo sempre pensato di costruire le case dal pavimento e non dal tetto. La base di questa squadra rimane, può cambiare qualche uomo ma le fondamenta sono quelle. Bisogna essere contenti di questi ragazzi, bisogna stargli vicini e l’ambiente lo ha sempre fatto con grande entusiasmo».

Braglia sui prossimi avversari

«La difficoltà della prossima gara sta nel valore dell’avversario. Se saremo aggressivi e non li faremo giocare avremo buone possibilità di fare un risultato importante», ha detto l'allenatore del Cosenza indicando la via per battere gli avversari liguri.

Poi una battuta sul suo futuro: «Prima pensiamo a salvarci, poi verrà il tempo di parlare del futuro. Io non ho preso impegni con nessuno e non li prenderò fin quando non raggiungerò la salvezza».