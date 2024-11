Parma-Cosenza è match introdotto da una classifica che nessuno si sarebbe aspettato. Passi per quella dei Lupi che finora hanno marciato a buon ritmo al netto della flessione recente. I ducali, però, non hanno reso affatto per quelle che erano le previsioni della proprietà americana. Grandi investimenti, l’arrivo di Buffon, comunicazione e marketing da Serie A non hanno per adesso prodotto risultati. La classifica è pessima e sulla testa di Maresca pende una mannaia evidente. Domani pomeriggio potrebbe essere l’ultima spiaggia.

Parma-Cosenza, le scelte di formazione

Zaffaroni in conferenza stampa ha chiesto di passare al secondo step: alzare l’asticella dimostrando di poter andare oltre le proprie possibilità. A protezione di Vigorito torna Tiritiello che conferirà solidità al reparto completato da Rigione e Pirrello. A centrocampo gli unici dubbi e sono tutti sul centrosinistra. In mezzo dovrebbe tornare Boultam, ma occhio a Florenzi, a sinistra invece scala posizioni Anderson che incalza Corsi. Dalla parte opposta, invece, Situm giostrerà alla destra di Palmiero e Carraro. In attacco Gori e Caso.

Le probabili formazioni

PARMA (3-5-2): Buffon; Balogh, Danilo, Cobbaut; Del Prato, Brunetta, Sohm, Juric, Coulibaly; Man Tutino. A disp.: Colombi, Turk, Busi, Osorio Zagaritis, Dierckx, Schiattarella, Traore, Inglese Mihaila, Bonny, D. Iacoponi All.: Maresca

COSENZA (3-5-2): Vigorito; Tiritiello, Rigione, Pirrello; Situm, Carraro, Palmiero, Boultam, Anderson; Gori, Caso. A disp.: Saracco, Matosevic, Venturi Gerbo, Minelli, Corsi, Florenzi, Vallocchia, Sy, Pandolfi, Millico, Kristofferson. All.: Zaffaroni

ARBITRO: Miele di Nola