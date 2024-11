C’è Sudtirol-Cosenza, un match che rievoca piacevoli ricordi, di quando i rossoblù dell’allora tecnico Piero Braglia vinsero i playoff di Serie C. In quell’occasione persero 1-0, ribaltando al ritorno il risultato con l’arcinota autorete di Frascatore.

Adesso, però, c’è da riprendere un discorso interrotto con il ko casalingo maturato contro il Bari. I Lupi, dopo una partenza a razzo, stanno vivendo un momento di flessione che Dionigi vuole superare immediatamente. Ah, piccolo particolare: dall’altra parte c’è Bisoli. La gara in programma oggi, alle 14, vedrà la presenza di una consistente macchia di sostenitori rossoblù allo stadio Druso. Affluiranno a Bolzano da tutto lo Stivale

Sudtirol-Cosenza: le scelte di formazione

Il tecnico dei Lupi in conferenza stampa ha evidenziato che mancano due punti in classifica. Una graduatoria, però, che comunque è positiva per i Lupi. Larrivey e compagni sono quindi chiamati al riscatto dopo lo scivolone interno. El Bati è insidiato sulla prima linea da Butic, che spinge per avere una maglia da titolare e un’opportunità per dimostrare il proprio valore.

A centrocampo c’è da sostituire Florenzi che è stato appiedato dal Giudice sportivo. A prendere il suo posto probabilmente Vallocchia, ma attenzione al 4-2-3-1. Dionigi potrebbe infatti schierare D’Urso, Merola e Brignola tutti dal 1′ e non solo due di questi tre. Il reparto mediano, ad ogni modo, sarà completato da Voca quale vertice basso e Brescianini. In difesa ko Vaisanen, al suo posto con Rigione uno tra Venturi o Meroni. A destra toccherà a Rispoli, a sinistra sgropperà Martino e non Panico.

Le probabili formazioni di Sudtirol-Cosenza

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Berra, Masiello, Zaro, D’Orazio; De Col, Nicolussi Caviglia, Belardinelli, Rover; Odogwu, Mazzocchi. A disp.: Harrasser, Iacobucci, Curto, Carretta, Crociata, Tait, Pompetti, Davì, Schiavone, Casiraghi, Kofler, Capone. All.: Bisoli

COSENZA (4-3-2-1): Matosevic; Rispoli, Rigione, Venturi, Martino; Vallocchia, Voca, Brescianini; Merola, D’Urso; Larrivey. A disp.: Marson, Meroni, Camigliano, Panico, Gozzi, Calò, Sidibe, Kornvig, Arioli, Butic, Zilli, Nasti, Brignola. All.: Dionigi

ARBITRO: Miele di Nola