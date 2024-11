Il basket interregionale regala emozioni contrastanti per le tre compagini nostrane. Continua la marcia di Reggio Calabria che fa l’en plein, restano ferme Rende e soprattutto Catanzaro, ancora a secco di punti in classifica

Il campionato di basket in Serie B interregionale aumenta di interesse considerando come sia proprio una squadra calabrese a dominare al momento la classifica, seppur in coabitazione. Insieme all’Angri, la Viola Reggio Calabria non sta sbagliando un colpo in questo primo inizio di stagione. Dopo la vittoria nel derby di mercoledì al Pala Quattromiglia contro il Rende, i reggini si sono ripetuti con ancora più scioltezza proprio nell’ultimo incontro casalingo. Viola-Castanea termina sull’82-69, a dimostrazione della maggiore incisività sotto canestro e di come Ani e Fernandez (con 18 e 16 punti) siano dei valori assoluti per questo torneo.

Sul piano della classifica, vedere il Rende quasi sul fondo fa un certo effetto, soprattutto considerando come i biancorossi sul piano del gioco avevano fatto vedere qualcosa di interessante nei primi tre incontri. La squadra biancorossa ha perso per 67-45 contro una motivatissima Piazza Armerina, che sta cercando di riscattare un inizio da horror grazie anche a Laganà autore di 23 punti. Per la Bim Bum un weekend da archiviare in fretta, considerando anche l’esordio della squadra femminile, sconfitta per 45-89 dalla Basilia Potenza, organico decisamente fuori portata per le ragazze allenate da Ciro Cardinale.

Dopo la parentesi in rosa, c’è da analizzare infine la situazione del Catanzaro. Quarta sconfitta di fila e uno zero che resta in classifica. Milazzo ha vinto 84-76 contro l’Academy, ma per la squadra del capoluogo c’è la consapevolezza di aver giocato un inizio di stagione col freno a mano tirato considerando le condizioni spesso precarie della rosa. Il prossimo turno pone confronti interessanti. Sabato sera alle 20.30 la Viola cercherà di continuare la striscia positiva contro Milazzo, domenica pomeriggio alle 18 Rende potrebbe stoppare il percorso dell’Angri, contando sul pubblico amico. Il Catanzaro invece sarà di scena a Matera sabato pomeriggio alle 18.