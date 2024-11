Risultato “ad occhiali” per Cosenza, Reggina e Rende. E nel posticipo Catanzaro kappao A Siracusa

Statisticamente è quasi impossibile. Eppure è successo. La sedicesima giornata di Serie C verrà ricordata come quella in cui si è segnato meno. Almeno nelle gare in cui erano protagoniste tre delle quattro formazioni calabresi inserite nel girone C. Cosenza, Reggina e Rende non vanno, infatti, oltre lo 0-0. Chi delude di più è la formazione di Piero Braglia imbrigliata da un Sicula Leonzio mai domo. Si dividono anche i legni (uno per parte) al Granillo Reggina e Bisceglie. Traversa amaranto nel primo tempo di Bianchimano. Montante di Martinez dall’altra parte. Pareggio a reti bianche anche al “Pinto” tra Casertana e Rende. Pure qui un legno, quello di Franco sul finire della prima frazione. E nel posticipo il Catanzaro si sveglia troppo tardi a Siracusa. I siciliani mettono al sicuro il risultato tra il primo ed il secondo tempo con la doppietta di Tino Parisi. La risposta dei giallorossi (in 10 per espulsione di Di Nunzio) solo al 76’ con il gol di Falcone. Poi solo il triplice fischio. L’entusiasmo del post derby è solo un ricordo.