Le aquile evitano la sconfitta all’ultimo secondo mentre il Catania passeggia al Lorenzon. Ed il Cosenza fa un favore al Lecce

Il Lecce ringrazia il Cosenza e vola verso la Serie B. I salentini battono il Monopoli e restano da soli in testa alla classifica a + 3 dal Trapani stoppato in casa dai ragazzi di Piero Braglia. È Riccardo Idda a regalare i tre punti ai silani nei minuti finali di gara dopo l’iniziale vantaggio calabrese di Mendicino al 38’ ed il momentaneo pari do Reginaldo al 62’. Per il Cosenza è il terzo successo esterno stagionale e adesso la zona playoff è ad un passo. Come la cugina Rende oggi più vicina dopo il kappao interno contro il Catania. Gli etnei passeggiano al Lorenzon e con un tris portano via l’intera posta in palio che mantiene i siciliani al secondo posto in graduatoria. Rischia la debacle il Catanzaro che si salva solo ai titoli di coda contro la Paganese che prima segna il vantaggio con Talamo al 31’ e poi butta il pallone nella sua porta regalando un punto ai Dionigi boys a pochi secondi dal gong.