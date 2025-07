I Lupi esordiranno il in trasferta contro il Monopoli, mentre per gli Squali alla prima giornata arriva già il Benevento. L'andata della sfida tutta calabrese è prevista per il 7 settembre allo Scida, il ritorno il 18 gennaio 2026 al Marulla

È stato ufficializzato il calendario del girone C del campionato di Serie C 2025-2026, che vedrà il Cosenza e il Crotone affrontarsi in un derby calabrese molto atteso. La sfida tra le due squadre rossoblù, che si giocherà allo stadio “Ezio Scida” di Crotone, è prevista alla terza giornata del campionato, il 7 settembre 2025, mentre il ritorno si disputerà il 18 gennaio 2026 al San Vito – Marulla di Cosenza.

Per il Cosenza, il ritorno in Serie C dopo sette anni di Serie B non sarà certo facile. La squadra mi mister Buscè esordirà il prossimo 24 agosto in trasferta contro il Monopoli, una formazione che i lupi affronteranno anche al debutto in Coppa Italia il 16 agosto. Alla seconda giornata, il Cosenza ospiterà la Salernitana, un avversario che metterà subito alla prova i rossoblù.

Il Crotone, dal canto suo, avrà un esordio difficile allo “Scida” contro il Benevento, una delle formazioni più competitive del girone. Alla seconda giornata gli Squali saranno di scena sul campo del Team Altamura. Dopo il derby, il Crotone affronterà altre sfide impegnative, tra cui la trasferta contro l’Atalanta Under 23, prevista per la sesta giornata, e il viaggio a Salerno, fissato per il 9 novembre.