I biancorossi cadono in casa del Leonzio mentre le aquile strappano un punto al “Ceravolo” contro il Francavilla

Serie C nuovamente in campo per smaltire subito le sconfitte rimediate domenica scorsa. Rialza la testa il Catanzaro che al “Ceravolo” contro la Virtus Francavilla prima va sotto, poi recupera nel finale. Decisivo il timbro di Infantino all’81’. E’ lui a salvare le aquile dalla quinta sconfitta di fila e dall’incubo playout, rimasti comunque ancora troppo vicini. Non ha di questi problemi il Rende che, dopo il punto strappato alla Juve Stabia nel weekend, cade a Lentini. Casa del Sicula Leonzio. Alla squadra di Aimo Diana basta un eurogol di Esposito al minuto 40 per centrare la seconda vittoria consecutiva dopo il 2 a 0 all'Akragas che la proietta in zona playoff. Quella saldamente in mano alla formazione di Bruno Trocini nonostante l’astinenza da vittorie che dura da un mese.