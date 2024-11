L'effetto nuovo tecnico non porta gli effetti sperati. Al 'Marulla' passa il Catania. De Francesco salva gli amaranto

Catania infallibile. Al "Marulla" non basta l'effetto Braglia. Il Cosenza inciampa in una nuova sconfitta (la seconda consecutiva, la quarta stagionale) ed i lupi restano affamati di punti in classifica. Decisivo il timbro di Mazzarani all'11' ed esordio da dimenticare per il neo tecnico rossoblu







Un gol capolavoro, invece, salva la Reggina dalla prima debacle dell'anno. Straordinaria la rete del capitano amaranto contro il Virtus Francavilla, avanti con il gol (il secondo consecutivo) dell'ex attaccante della Vibonese, Andrea Saraniti. Tanto bella quanto importante la pennellata del 10 di casa per allungare la striscia di cinque risultati utili consecutivi.