Sembrava ormai fatta per Lucarelli, ma dalla dirigenza giallorossa arriva un dietrofront. Si attende forse il derby d'esordio contro il Cosenza?

Lucarelli sì, Lucarelli no. Ancora avvolto nel mistero il futuro della panchina giallorossa. A Catanzaro sembrava tutto fatto ma la squadra rimane ancora in mano a Spader. Nei giorni scorsi, infatti l’ex bomber del Livorno era vicinissimo alla firma, ma la brusca frenata arriva proprio dalla dirigenza.

Alla base di questa decisione pare esserci di mezzo il derby calabrese contro il Cosenza, in programma alla prima giornata di campionato. Il ds Preiti non vuole commettere passi falsi, e ulteriori stravolgimenti lasciando ancora la squadra in mano a Spader che conosce già il gruppo. Si attendono dunque novità.

E a Cosenza, ci si prepara per replicare l’amichevole come l’anno scorso contro l’Avellino. Per gli irpini è l’occasione per inaugurare il nuovo Partenio. L’ultima amichevole per i ragazzi di Roselli, in programma sabato prossimo, prima di iniziare ufficialmente la stagione 2016-2017.

Nell’ultimo incontro furono i lupi biancoverdi ad imporsi, per 3-0. Per il Cosenza, che intanto aspetta novità dal mercato sarà l’ultimo test proprio davanti gli occhi dell’ex tecnico rossoblu Mimmo Toscano.