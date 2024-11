Vittoria rabbiosa dei silani in gol subito con Statella. Il raddoppio alla mezzora di Braccini. Annullata una rete a testa

Il Cosenza riprende fiato e punti in classifica. Sul Campo dell’Akragas i silani portano via l’intera posta in palio. Partita subito in discesa per i calabresi: al 4’ contropiede micidiale sull’asse Mungo-Bruccini Statella e gol a porta vuota di quest’ultimo per il vantaggio rossoblu. Cosenza che potrebbe raddoppiare all’11’ con Tutino prima e Mungo poi. Decisivo il portiere di casa Vono con due interventi eccezionali.

Ma il Cosenza ha fame di punti e vuole chiudere la partita. Al 31’ Bruccini svetta più in alto di tutti e trafigge Vono per il raddoppio ospite. Nella ripresa Akragas alla disperata ricerca del gol per riaprire il match. Siciliani pericolosi al 59’ con il cross di Sepe smanacciato da Perina e dal tentativo dalla distanza di Mileto.

Al 71’ il Cosenza segna anche il terzo gol ma la rete di Caccavallo viene annullata per fallo su un giocatore avversario su Mileto.

Rete annullata anche all’Akragas all’81’ quando Parigi serve Salvemini oltre le linee in area di rigore, il numero 11 insacca sul primo palo da posizione defilata a destra, ma per l'arbitro è offside. Nel finale un altro paio di occasioni di chance per l’Akragas ma il Cosenza alza il muro, difende il doppio vantaggio con le unghie e con i denti e torna al successo.