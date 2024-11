Cosenza a caccia del primo successo contro l’Andria. Per la Reggina c’è il Matera al Granillo mentre il Catanzaro è già in terra pugliese dove domani affronterà il Bisceglie. Rende a Lecce

Su il sipario. In scena la quarta giornata di Serie C. Con il sorprendente Monopoli solitario in testa alla classifica, squadre calabresi chiamate alla riscossa. Chi deve recuperare più terreno è il Cosenza che, al pari della Fidelis Andria, avversario di turno, va a caccia del primo successo stagionale. Fontana ha blindato i suoi in settimana. Possibili novità in campo, quindi, rispetto alle ultime apparizioni.

La Reggina ospita il Matera

Cerca punti anche il Matera che andrà a far visita alla Reggina, fresca del passaggio del turno in coppa Italia. Per gli amaranto obiettivo continuità di risultati e stabilità negli uomini chiamati in causa da Maurizi nell’undici iniziale.

Trasferta anticipata

Promette scintille anche la sfida in terra pugliese tra Bisceglie e Catanzaro. Vietato sbagliare per le aquile giallorosse troppe volte a corrente alternata in questo avvio di stagione in cui, nonostante i risultati non siano stati granché convincenti, l’entusiasmo della tifoseria è alle stelle. 12000 i tifosi nelle prime due gare casalinghe. Lo scorso anno erano stati 30000. Ma in tutta la stagione.

Solo un “caso”?

C’è voglia di continuare a sognare, anche a Rende, reduce dal kappaò in coppa contro la Reggina ed in campionato con il Siracusa. I biancorossi volano a Lecce potendo vantare, clamorosamente, due punti di vantaggio in graduatoria generale. Storie di calcio che scriveranno un’altra pagina domani a partire dalle 18:30.