È il giorno del big match! Il girone del Sud di Serie C alle 14.00 di oggi, 30 ottobre, vedrà scendere in campo, allo stadio San Nicola, Bari-Catanzaro. La squadra pugliese staziona al vertice della classifica seguita, a soli 4 punti di distacco, dai giallorossi.

L’ultima uscita, per i due club, non è stata affatto positiva. Nella scorsa giornata di campionato il Bari ha perso 3-0 a Francavilla e il Catanzaro è stato sconfitto dal Monopoli in casa (finale 1-2). I due team, al momento, risultano essere le due squadre più in forma del torneo: il Catanzaro in undici giornate ha racimolato 20 punti con uno score di 5 vittorie, 5 pareggi e una sconfitta (gol segnati 16, subiti 6). Il Bari da inizio stagione ha conquistato 24 punti con uno score di 7 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta (gol segnati 20, subiti 10).

Per le squadra allenata da Calabro un match dall’alto profilo tecnico ma anche emozionale, che per il mister «vale tre punti come la precedente contro il Monopoli e come la successiva contro il Messina. Certo, si incontrano le prime due del girone, e per questo è una partita importante per molti, così come lo è per me». L’allenatore di origine salentina ha inoltre dichiarato che: «È il Bari ad avere maggiormente da perdere».

Convocati e probabili formazione

Il Catanzaro nella scorsa partita ha dovuto fare a meno degli infortunati Martinelli e Rolando, le quali condizioni restano ancora da valutare: «Sono al limite». Quindi la formazione titolare che dovrebbe scendere in campo questo pomeriggio non dovrebbe presentare variazioni rispetto alla scorsa giornata.

Catanzaro (3-4-1-2): 33. Branduani; 4. De Santis, 13. Fazio, 14. Scognamillo; 37. Bearzotti, 8. Verna, 6. Welbeck, 23. Vandeputte; 29. Carlini; 10. Bombagi, 99. Cianci.

In panchina: 1. Nocchi, 12. Romagnoli, 5. Martinelli, 15. Monterisi, 44. Gatti, 2. Bayeye, 3. Tentardini, 17. Porcino, 18. Cinelli, 19. Ortisi, 21. Risolo, 77. Rolando, 7. Curiale, 9. Vazquez

Bari (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Di Cesare, Terranova, Mazzotta; Scavone, Maita, D’Errico; Botta; Cheddira, Simeri

Arbitro: Rutella di Enna

Assistenti: Severino - Massimino

IV: Perenzoni