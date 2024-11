Allenatori sulla graticola nel quinto turno: Modica a Messina è trattenuto, Pazienza out con Perinetti e diesse licenziati in Irpinia ed Emilio Longo che ne becca 5 dai suoi ex a Picerno. Gode solo Auteri, con la prima sconfitta del Catania di Toscano a Giugliano

Sarebbe stato fatale, molto probabilmente, anche un pari: ad Avellino è partita la rivoluzione dopo la sconfitta interna con il Latina, dove i D’Agostino esonerano l'intera area tecnica affidando la panchina momentaneamente a Biancolino, uomo società in Primavera. Ma già prima del sabato nero dei lupi irpini, si erano consumate le dimissioni dalla panchina del Messina di mister Modica dopo il pari interno di venerdì contro la Casertana: «travolto da un'ondata di affetto» le dichiarazioni del mister siciliano che così, assieme al presidente, ha rafforzato anche il ruolo del direttore sportivo Giuseppe Pavone, ritirando le intenzioni ad andare via così come richiesto da calciatori e piazza.

Ma i ventisei goal di questo turno che arrivano a ridosso del primo infrasettimanale che partirà già domani, raccontano dei 4 rifilati dal suo Benevento al Foggia, con cui Gaetano Auteri si impadronisce della classifica grazie anche all’exploit del Potenza a Cerignola: nulla di disastroso per l’ottima squadra di Raffaele che cade in casa contro i lucani e perde la testa della classifica per cecchino Caturano che, al 28' della ripresa, è bravo a sfruttare un errato retropassaggio di Capomaggio su cui pesa come un macigno l'errore dal dischetto al 22' del primo tempo di Salvemini che avrebbe potuto scrivere un'altra storia in favore dei pugliesi.

Il turno si è concluso poi con la gara più emozionante tra Giugliano e Catania al De Cristofaro con i tigrotti di Bertotto che tornano al successo per 3 a 2 sulla squadra di Toscano che sarebbe potuto essere ancora più roboante se le grandi occasioni sciupate da ambo le parti avessero trovato esiti differenti. L’ultima nota la merita Picerno: la sua gente e l’affetto mostrato a Longo che tornava al Curcio è stato premiato dalla consueta gara quadrata e coriacea di Esposito e compagni che rifilano una manita al proprio ex condottiero che va ben oltre i demeriti oggettivi di una squadra ingenua ed incosciente che, per quasi tutto il primo tempo (comunque concluso 4 a 1 in favore del team di Tomei), ha giocato più che alla pari per chi si trova oggi secondo in classifica ad un solo punto dal Benevento.

Per un report delle diversissime situazioni tra alta e bassa classifica ci sono da registrare le affermazioni fuori casa del Monopoli a Cava dè Tirreni, che lancia la squadra di mister Colombo al terzo posto e quella del Team Altamura che porta i primi (e tre) punti ai danni del Taranto di Gautieri che deve assistere, in un “Iacovone” quasi deserto, alla prima vittoria tra i professionisti dei cugini che recuperano al goal di Shiba battendo un Taranto in totale crisi, ora fanalino di coda di questo campionato in attesa della penalizzazione. Sorrento, unico a fare ancora bene, Turris, Trapani e Juventus Next Gen non riescono ad incidere con i loro diversi pari, su un torneo che pretende altro da loro per i diversissimi obiettivi.

I risultati della quinta giornata

Messina-Casertana 2-2

Sorrento-Turris 0-0

Avellino-Latina 0-1

Cavese-Monopoli 0-1

Taranto-Team Altamura 1-2

Trapani-Juventus Next Gen 1-1

Giugliano-Catania 3-2

Audace Cerignola-Potenza 0-1

AZ Picerno-Crotone 5-2

Benevento-Foggia 4-0

La classifica

Benevento 12

AZ Picerno 11

Monopoli 10

Cerignola 10

Potenza 10

Catania 8 .

Sorrento 8

Giugliano 8

Crotone 6

Latina 6

Trapani 6

Messina 5

Cavese 5

Juve N.G 5

Turris 5

Foggia 5

Casertana 4

Avellino 3

Altamura 3

Taranto 2

Prossimo turno

Altamura-Cavese (martedì ore 20.45)

Casertana - Taranto (martedì ore 20.45)

Turris - Avellino (martedì ore 20.45)

Potenza-Trapani (mercoledì ore 18.30)

Catania - Audace Cerignola (mercoledì ore 20.45)

Crotone-Sorrento (mercoledì ore 20.45)

Foggia - Giugliano (mercoledì ore 20.45)

Latina - Messina (mercoledì ore 20.45)

Juventus Next Gen-AZ Picerno (giovedì ore 18.30)

Monopoli-Benevento (giovedì ore 20.45)