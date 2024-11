A seguito delle dimissioni del ds, possibile rivoluzione all'interno della società Catanzaro calcio. In partenza anche Maglione e Dionigi?

Dimissioni che forse arrivano come una doccia fredda quelle del ds Piero Doronzo, o forse no. In ogni caso c'è già un sostituto. Si tratterebbe di Pasquale Logiudice ex calciatore e dirigente delle aquile. Pare che tra le parti i contatti fossero già partiti lo scorso novembre.

Dopo Doronzo, altre partenze?

Ma quella di Doronzo potrebbe non essere l'unica partenza. Stando ad indiscrezioni, con le valige in mano anche il dg Francesco Maglione. Ma se la figura di Logiudice venisse confermata, potrebbe saltare anche la panchina di Dionigi e al suo posto subentrerebbe Giuseppe Pancaro. Ma rimane tutto da confermare.

Salvare il salvabile

L'unica certezza è che il Catanzaro è lontano dagli obiettivi fissati ad inizio stagione. I giallorossi, con 27 partite giocate, hanno 31 punti, in classifica, a -3 dalla zona play-off, - 7 da quella play-out e con soli tre punti nelle ultime cinque partite di campionato giocate. Risultati che hanno scatenato la rivoluzione interna quasi inevitabile. Quello che sperano soprattutto i tifosi, è che questi cambiamenti, qualora venissero confermati, possano servire ad una veloce inversione di marcia per salvare la stagione.