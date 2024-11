I giallorossi saranno impegnati al Ceravolo contro il Monopoli dell'allenatore calabrese Giuseppe Pancaro. Trasferta in Puglia per i pitagorici che affronteranno la Virtus Francavilla: esordio in panchina per Zauli

Il campionato di Serie C è giunto alla 28esima giornata. Mancano undici gare alla fine del torneo e Catanzaro e Crotone dominano il girone C: giallorossi primi con 70 punti, rossoblù all'inseguimento con 60. Dietro alle due calabresi il vuoto: il Pescara, prima delle inseguitrici, occupa il terzo posto a quota 47, poi la sorpresa Cerignola (41) e Foggia (40). Oggi pomeriggio, alle 14.30, sia la capolista Catanzaro che il Crotone scenderanno in campo alla ricerca dei 3 punti.

Qui Catanzaro

Le aquile, al Ceravolo, ospiteranno il Monopoli dell'ex Pancaro, allenatore calabrese di Acri. I pugliesi stanno attraversando un periodo più che positivo e nelle ultime 5 giornate hanno fatto meglio di tutti con 12 punti ottenuti sui 15 a disposizione. In questa speciale statistica la squadra di Pancaro, che nella classifica generale è in zona play off a quota 39 punti, è seguita dal Foggia a 11 punti e proprio dal Catanzaro, che nelle ultime 5 gare ha conquistato "solo" 10 punti ed è reduce dalla sconfitta (la prima in campionato) in casa della Viterbese.

Per la formazione di Vincenzo Vivarini, la sfida contro il Monopoli, sarà dunque un ostacolo che potrebbe dunque risultare quasi decisivo per dare uno strappo importante nella corsa verso il salto di categoria. All'andata, in occasione della nona giornata, il Catanzaro si impose per 1-0 allo stadio “Veneziani” di Monopoli grazie alla rete siglata da Jari Vandeputte al 41’.

«Non vediamo l’ora di scendere in campo. C’è voglia e determinazione per fare una partita di alto livello», ha commentato così il tecnico giallorosso nella conferenza stampa pre-match di ieri.

Le probabili formazioni

Catanzaro (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Fazio, Scognamillo; Situm, Sounas, Ghion, Verna, Vandeputte; Biasci, Iemmello.

Monopoli (4-2-3-1): Vettorel; Viteritti, Bizzotto, Mulé, Pinto; Piccinni, Hamlili; Manzari, Rolando, Giannotti; Starita.

Qui Crotone

Il Crotone sarà impegnato in Puglia contro la Virtus Francavilla. Per i rossoblù, la sfida del "Giovanni Paolo II", arriva a conclusione di una settimana che ha visto l'esonero di mister Lerda e l'arrivo in panchina di Lamberto Zauli. Nelle ultime 5 giornate i pitagorici hanno conquistato solo 6 punti, con una sola vittoria e tre pareggi. Risultati che hanno portato la squadra del presidente Vrenna distante 10 punti dal primo posto del Catanzaro. Un distacco a questo punto quasi incolmabile. Il nuovo tecnico pitagorico potrà contare su Cosimo Chiricò, mentre è ancora indisponibile Mogos.

«Parlavo col mio collaboratore Attilio alla fine dell’allenamento e gli ho detto che mi sembra di essere a Crotone da una vita». Ha commentato così Zauli durante la conferenza stampa pre Virtus, che si è tenuta nelle scorse ore. «Non mi è capitato dappertutto quindi vuol dire che l’empatia che si è creata e la fiducia che ho sentito subito dalla società e dalle persone che mi sono state vicine in questi giorni è stata totale e tutto ciò ha fatto sì che io fossi me stesso ed essendo me stesso vuol dire che sto bene».

Le probabili formazioni

Virtus Francavilla (3-4-2-1): Avella; Caporale, Minelli, Idda; De Marino, Di Marco, Risolo, Cisco; Maiorino, Murilo; Patierno.

Crotone (4-2-3-1): Dini; Gigliotti, Golemic, Cuomo, Crialese; Vitale, Petriccione; Chiricò, Tribuzzi, Kargbo, Cernigoi.