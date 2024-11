Basta il rigore trasformato da Ciccone ai ragazzi di Auteri per battere i lucani e firmare il primo successo stagionale

Buona la prima per il Catanzaro di Gaetano Auteri. I giallorossi bagnano con un successo l’esordio stagionale battendo al “Ceravolo” il Potenza. E’ Ciccone a firmare al 7’ il gol partita realizzando il penalty fischiato dall’arbitro per fallo su Nicoletti, lanciato in area dallo stesso numero due di casa con uno splendido colpo di tacco. Dal dischetto l’attaccante giallorosso non sbaglia e fa esultare i propri supporter assiepati sugli spalti. Il gol quasi a freddo non taglia le gambe al Potenza che con il passare dei minuti guadagna campo creando diversi pericoli dalle parti di Golubovic nel finale del primo tempo e a più riprese nella seconda frazione. Nel mezzo l’occasionissima del raddoppio di casa sprecata da Giannone ed il missile di D’Ursi deviato in angolo con un intervento prodigioso da Ioime. Al 96’ lucani in gol quando l’arbitro, tuttavia, aveva già fermato il gioco. Per gli Auteri boys primi tre punti in tasca.