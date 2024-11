Il Pontedera completa lo schema delle quattro partite in programma. Nei prossimi giorni il sorteggio dei campi da gioco

E’ il Pontedera l’ultima squadra ad accedere ai quarti di finale di coppa Italia di Serie C. La vittoria sul prato ai tempi supplementari per 3-2 permette ai toscani di rientrare tra le migliori otto squadre che si contenderanno il titolo tricolore a partire dalla prima decade di febbraio.

La modalità ed il sorteggio

Nessuna novità. Via libera a partite secche (andata e ritorno), con eventuali supplementari e rigori in caso di parità. Nei prossimi giorni tramite sorteggio si conosceranno le squadre che giocheranno in casa.

L’elenco delle gare in programma

Alessandria-Renate Padova-Pontedera Viterbese-Paganese Lecce-Cosenza