Usciti i sorteggi degli ottavi di Coppa Italia. Si giocherà domenica 14 gennaio

Cosenza senza tregua. Mentre la squadra è pronta a scendere in campo per la partita di campionato contro la Sicula Leonzio, sono stati effettuati i sorteggi per gli ottavi di Coppa Italia.

Dopo aver quindi battuto il Catania, per passare così il turno, al Cosenza toccherà ora il Trapani, un’altra siciliana. Si giocherà domenica 14 gennaio.