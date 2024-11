Con l’esclusione del Messina la strada dei rossoblu è in discesa ma le caselle mancanti sono già occupate. Una è dei silani. Il 20 il Consiglio federale potrebbe bocciarne altre due

E adesso sotto con i ripescaggi. O riammissioni. Strada simile ma non identica. Più facile ed onerosa la prima meno dispendiosa ma più difficile la seconda. La prima potrebbe regalare un sorriso a 36 denti ai tifosi del Rende. La seconda far intonare le campane a Vibo Valentia, casa della Vibonese. Il fiato resterà sospeso fino al 20 luglio giorno in cui il Consiglio federale ufficializzerà le squadre escluse definitivamente dai tre gironi di Serie C.

Serie C, altri 5 club a rischio

Fuori Latina, Como, Maceratese, Mantova e Messina. Brivido per Arezzo, Fidelis Andria, Juve Stabia, Akragas e Modena. Dentro senza problemi le siciliane Catania, Sicula Leonzio, Trapani e Siracusa, le pugliesi Lecce, Bisceglie, Monopoli e Virtus Francavilla, le campane Paganese e Casertana ed i lucani del Matera. E le calabresi Reggina, Cosenza e Catanzaro “+1” o “+ 2”.

Nel girone C di Serie C la Calabria potrebbe avere 5 formazioni

Il Rende è ormai lontano solo un metro dal ritorno tra i professionisti.

La Vibonese è in piena battaglia legale con i vertici di Serie C. Il ricorso dei rossoblu è già in mano al Coni. Si punta alla riammissione per direttissima. Una strada che con il passare delle ore è divenuta meno difficile. Qualora il 20 luglio dovesse saltare qualche altro club (Juve Stabia – Fidelis Andria e Akragas su tutte perché inserite nel girone C) la diatriba della Vibonese potrebbe concludersi positivamente in tempi rapidi. Eventualmente toccherà aspettare il verdetto del Collegio di garanzia del Coni ed eventualmente il ricorso al Tar. Come accade lo scorso anno, per motivi diversi, alla Paganese.

Al momento sono i tre i posti liberi nel girone C

Ad oggi, e aspettando i verdetti del Consiglio federale il girone Ci di Serie C è questo: Akragas, Bisceglie, Casertana, Catania, Catanzaro, Cosenza, Fidelis Andria, Juve Stabia, Lecce, Matera, Monopoli, Paganese, Racing Latina, Reggina, Rende, Sicula Leonzio, Siracusa, Trapani, Virtus Francavilla, Viterbese.