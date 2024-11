Stasera alle 20:45 in diretta tv le due squadre di scena al “Marulla”. Entrambe sono affamate di punti. Esordio per il neo tecnico campano D’Angelo

E’ il giorno di Cosenza-Casertana. Due squadre dal destino incrociato. Avversarie per un posto playoff nella passata stagione. Formazioni con il freno a mano tirato in questa. Entrambe hanno cambiato già guida tecnica. In riva al Crati la cura Braglia comincia a vedersi anche in classifica. Nella città della Reggia D’Angelo ha messo mani solo da qualche giorno. Per lui sarà esordio sulla panchina rossoblu.

Impossibile immaginare la Casertana formato “Marulla”. Più facile pensare ad un Cosenza molto simile a quello che solo tre giorni fa ha battuto a domicilio la Reggina nel derby del Granillo. Lì dove i lupi sono tornati ad ululare e a mangiare da tre punti. Non era mai accaduto quest’anno. Un avvio thriller che ha costretto la dirigenza silana a cambiare progetto in corsa. Al pari della Casertana che tra le sue fila può contare su un ex d’eccezione. Quel Gianluca De Angelis che con i calabresi si è tolto belle soddisfazioni. E’ lui l’uomo da marcare stretto. Fischio d’inizio alle 20:45. Arbitra il signor Volpi della sezione di Arezzo.