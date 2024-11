La Vibonese ringrazia Manuel De Carolis e bagna l’esordio nella ritrovata Serie C con un punto. I rossoblu lo strappano via con le unghie e con i denti da Bisceglie. La squadra che trova un splendido gol su rovesciata con Starita ( al 27’) ma poi praticamente sparisce dal campo. O quasi. I calabresi reagiscono ma non riescono a trovare subito il pareggio. Ci vanno vicinissimo Ciotti nella ripresa (al 50’) e Melillo (al 72’). Due azioni quasi simili dallo stesso risultato: tiro a botta sicura con porta spalancata e pallone fuori clamorosamente. E quando la mira è giusta è il portiere di casa a metterci i guantoni e a blindare la propria porta. All’81’ Orlandi butta nella mischia De Carolis al posto di Finizio. E’ la mossa che spacca il match e regala il pari alla Vibonese al minuto ottantanove: corner battuto dagli uomini in rossoblu, incornata vincente del neo entrato e sconfitta evitata.