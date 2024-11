La Reggina ritrova tifosi e vittoria in campionato. Gli amaranto riscattano la sconfitta all’esordio contro il Trapani piegando in casa il Bisceglie. Una partita divertente e combattuta, che ha visto trionfare gli amaranto grazie alla prima rete stagionale del nuovo acquisto Sandomenico, ben imbeccato nel secondo tempo da una sventagliata di Petermann. L'ala sinistra controlla, si invola verso la porta e si esibisce in un elegante tocco di esterno destro trovando il palo più lontano della porta difesa da Crispino.

Durante la partita ci sono stati una rete annullata per parte (ancora di Sandomenico per la Reggina, e di De Sena per il Bisceglie) e parecchie occasioni impartanti, in particolare passate per i piedi di Maritato, che ha esaltato il portiere biscegliese Crispino in più di un'occasione.

Un risultato che forse starà un po' stretto alla squadra allenata da Ginestra, che sul finale ha tentato inutilmente il forcing alla ricerca del pari ma che può dirsi contenta dell'atteggiamento generale tenuto tra primo e secondo tempo.