I lupi si schiantano a Monopoli mentre i cugini biancorossi fanno loro il derby contro gli amaranto di Maurizi. Exploit di Erra ed i suoi: al Ceravolo le aquile chiudono la pratica Casertana nel primo tempo

Nel segno di Cunzi e Falcone il Catanzaro della nuova era asfalta la Casertana e parte alla grandissima nel nuovo torneo di Serie C. Tutto nel primo tempo per la squadra di Erra che nella seconda frazione subisce il ritorno campano (Alfageme al 52') ma è troppo poco per disintegrare le certezze giallorosse e dei tantissimi tifosi di casa in una serata che segna la rinascita dell'Uesse.

Un colpaccio da derby

Non poteva immaginare un esordio così bello il Rende che nel giorno del ritorno ufficiale tra i professionisti mette in tasca il derby contro la Reggina che al Lorenzon fa la partita ma la perde al minuto 82'. Match winner Riccardo.

Incubo Monopoli

La giornata delle calabresi era iniziata con le tre sberle rimediate a Monopoli dal Cosenza. Completamente sballato l'ingresso in campo dei lupo che subiscono un uno-due micidiale tra il 10' ed 13' firmato Mercatante. Al 17' la squadra di Fontana prova a rimettersi in carreggiata con Bruccini ma i pugliesi tengono e nel secondo tempo calano il tris con Scoppa.